Lega: Gelmini (FI) su caso Savoini, eventuale responsabilità dentro esecutivo, no a chiarimenti pilateschi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo dei deputati di Forza Italia, Mariastella Gelmini, commenta in una nota: "Il 'doveroso' chiarimento di palazzo Chigi sul caso Savoini è l'ennesimo comportamento pilatesco volto esclusivamente a danneggiare un componente del governo. Una penosa costante. Quello in carica - continua - è un esecutivo molto strano, dove le colpe sono singole, così come i meriti. Il concetto di collegialità è un perfetto sconosciuto. Peccato che in una democrazia seria e matura meriti e demeriti appartengano al governo nella sua interezza". Gelmini quindi precisa: "Come sempre Forza Italia è garantista, anche sul caso caso Savoini. Tuttavia, se minasse la credibilità del nostro Paese e lo esponesse a rischi di sicurezza, la responsabilità ricadrebbe tutta su palazzo Chigi, inteso come governo della Repubblica italiana. Conte, Salvini e Di Maio - conclude l'esponente azzurra - sono sulla stessa barca, che sta cominciando pericolosamente a imbarcare acqua". (Com)