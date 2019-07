Sicurezza stradale: Ruffino (FI), contro incidenti potenziare manutenzione e controlli

- La deputata di Forza Italia, Daniela Ruffino, commenta in una nota: "Questo week end è stato segnato, per l'ennesima volta, da vere e proprie stragi avvenute sulle nostre strade. Non c'è più tempo da perdere, servono maggiori controlli, strade più sicure a partire dalle condizioni del manto e l'inasprimento delle pene in caso di utilizzo dei cellulari mentre si è alla guida e per quanti sono al volante in stato di ebrezza e sotto effetto si sostanze psicotrope". La parlamentare azzurra quindi aggiunge: "Da un lato è quindi necessario procedere con un'adeguata manutenzione e relativi investimenti per migliorare la rete viaria italiana, ma dall'altro occorre incrementare i controlli, anche potenziando l'organico dei Vigili urbani e della Polizia locale, attraverso deroghe per consentire le assunzioni ai Comuni. La sicurezza stradale rappresenta una priorità non più procrastinabile".(Com)