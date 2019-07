Milano: accordo tra Comune e Politecnico per parco e campus universitario a Bovisa-Goccia

- Realizzare un grande parco pubblico, ampliare il campus universitario del Politecnico di Milano e prevedere un polo scientifico tecnologico, creando i presupposti affinché l'ambito diventi un luogo deputato all'eccellenza e alla ricerca. Con questi obiettivi sono state approvate le linee di indirizzo politico per la rigenerazione dell'area Bovisa-Goccia, cui seguirà, una volta approvato il Piano di governo del territorio, la sottoscrizione di una convenzione quadro tra Comune e Politecnico, principali proprietari delle aree che porterà alla definizione del piano attuativo per il loro sviluppo. L'accordo ricalca le indicazioni del Piano di governo del territorio in fase di discussione, che prevede uno sviluppo dell'area legato a una grande funzione urbana, intesa come l'ampliamento del campus universitario, la realizzazione di un parco di almeno il 50 per cento della superficie totale e la riduzione dell'indice di edificabilità allo 0,35 mq/mq per funzioni legate all'università (direzionali, produttive, finalizzate alla creazione di un parco scientifico-tecnologico, residenze universitarie). L'area di circa 350mila metri quadrati vedrà quindi ridurre drasticamente le volumetrie consentite, a favore di un incremento del verde e un consistente ampliamento del campus universitario. (segue) (com)