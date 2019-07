Milano: accordo tra Comune e Politecnico per parco e campus universitario a Bovisa-Goccia (2)

- "Con questa delibera - dichiara in una nota l'assessore all'Urbanistica e Verde Pierfrancesco Maran - confermiamo l'impegno a procedere insieme al Politecnico per valorizzare finalmente un'area che riveste un'importanza strategica sia per dimensioni sia per la grande accessibilità garantita dalle stazioni Bovisa e Villapizzone e acceleriamo il processo per le fasi attuative. L'obiettivo è realizzare un parco pubblico in continuità con altri due grandi parchi che nasceranno nei prossimi anni allo scalo Farini e nell'area Mind, oltre che con il nuovo polmone verde di Cascina Merlata. Parallelamente contribuiremo a rafforzare l'eccellenza milanese rappresentata dal Politecnico, che potrà avere nuovi spazi innovativi per i suoi sempre più numerosi studenti italiani e stranieri". La segreteria tecnica, insediata nel 2017 tra esperti del Politecnico e funzionari dell'amministrazione comunale per definire delle linee guida progettuali per l'ambito Bovisa-Goccia, avvierà fin da subito, in attesa dell'approvazione del Pgt, una nuova fase di confronto. Il tavolo lavorerà in particolare all'approfondimento delle linee guida attraverso l'individuazione degli spazi per la didattica e la ricerca necessari alla creazione di un campus innovativo e funzionale e alla definizione del progetto per il parco: si prevede infatti che, alla rete di spazi e percorsi verdi che caratterizzeranno i nuovi insediamenti a carattere fortemente pubblico, si affiancheranno due grandi aree connesse, che comporranno il parco della Goccia. (segue) (com)