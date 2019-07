Milano: accordo tra Comune e Politecnico per parco e campus universitario a Bovisa-Goccia (3)

- La prima è un'area di circa 90mila metri quadrati, posta a nord ovest, dove nei prossimi mesi sarà avviata una sperimentazione di fitorimedio, tecnica innovativa di bonifica attraverso l'impiego di essenze arboree, eventualmente replicabile nella restante parte della Goccia. La seconda è il cosiddetto parco dei Gasometri, area di 40mila metri quadrati posta a margine sud del campus e su cui insistono i manufatti dei gasometri e altri edifici storici di archeologia industriale. Entro l'anno sarà conclusa la bonifica di questa parte del parco: per garantire un presidio dell'area e una sua fruizione in tempi rapidi, in attesa che la convenzione quadro definisca il quadro generale e le modalità attuative, l'area potrà essere affidata al Politecnico, che si incaricherà di realizzare a proprie spese interventi di carattere temporaneo volti a renderne possibile la fruizione: cura del verde, inserimento di attrezzature per lo sport all'aperto, messa in sicurezza dei manufatti storici e, dove possibile, il loro riuso per servizi e attività connesse alle propria funzione. (com)