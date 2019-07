Roma: due kg di droga nello zaino, Cc bloccano e arrestano straniero su bus a Tiburtina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di un controllo su strada sulla circonvallazione Tiburtina, i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Roma Parioli hanno notato un uomo dirigersi velocemente verso gli autobus di linea pubblici per poi salire a bordo di uno in procinto di partire. I militari hanno deciso di fermare il bus e di controllare l'uomo, uno straniero nigeriano di 42 anni, incensurato e senza occupazione, e lo zaino che portava al seguito. Nel corso della perquisizione i militari hanno trovato 2.085 chili di marijuana, suddivisi in due involucri di cellophane, che sono stati sequestrati. Dopo l’arresto il 42enne è stato accompagnato in caserma e trattenuto a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (Rer)