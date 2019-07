Ucraina-Russia: premier Groysman, non possiamo interrompere trasporto ferroviario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non può interrompere i trasporti ferroviari con la Russia alla luce dei suoi obblighi nei confronti dell'Unione europea. Lo ha detto il primo ministro ucraino, parlando all'emittente televisiva pubblica del paese. "Non possiamo semplicemente interrompere tutto ad un tratto le comunicazioni tra Ucraina e Russia, incluse quelle ferroviarie, considerando il transito di beni verso l'Unione europea e che abbiamo obblighi internazionali nei confronti dell'Ue nel quadro dell'Accordo di associazione e stabilizzazione", ha dichiarato Groysman. Secondo i dati di Ukrzaliznytsia, società ucraina del settore trasporti, Mosca sarebbe inoltre la destinazione più scelta per il traffico passeggeri nel corso degli anni. (Res)