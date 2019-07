Medio Oriente: Netanyahu, “risposta schiacciante se Hezbollah ci attacca” (2)

- Lo sceicco sciita libanese ha detto nell'intervista ad "Al Manar" - rilasciata nell'anniversario della guerra del 2006 tra Hezbollah e Israele, che ha ucciso oltre 1.200 libanesi, per lo più civili, e più di 160 israeliani, per lo più soldati - che i principali siti israeliani lungo la costa mediterranea, compresa Tel Aviv, sono "alla portata dei nostri missili”. Il capo di Hezbollah ha anche detto che l'Iran è "capace di bombardare Israele con ferocia e forza", ma "non inizierà una guerra". La scorsa settimana, Netanyahu aveva affermato che "l'Iran sta minacciando la distruzione di Israele", avvertendo che gli aerei da combattimento israeliani "possono raggiungere qualsiasi parte del Medio Oriente, incluso l'Iran". (segue) (Res)