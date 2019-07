Medio Oriente: Netanyahu, “risposta schiacciante se Hezbollah ci attacca” (3)

- Hezbollah è considerato un'organizzazione terroristica dagli Stati Uniti ed è l'unica fazione a non essere disarmata dopo la guerra civile del 1975-1990. Il partito è un attore politico importante in Libano, con 13 seggi in Parlamento e tre incarichi nell'attuale governo guidato dal premier Saad Hariri. Israele ha effettuato centinaia di raid aerei nella vicina Siria contro obiettivi militari iraniani e di Hezbollah: l'obiettivo è impedire all'Iran di creare un "corridoio sciita" che da Teheran arrivi fino alle coste siriane. Recentemente, lo Stato ebraico ha scoperto e distrutto sei tunnel che passavano sotto il confine dal Libano in Israele. (Res)