Governo: Bernini (FI), Lega sta a letto con nemico

- Anna Maria Bernini, capogruppo dei senatori di Forza Italia, afferma in una nota: "Il governo gialloverde è nato con l'anomalia di un contratto di governo notarile che ha prodotto solo guai: ferme le grandi opere, crescita zero, debito alle stelle, spese assistenziali, niente investimenti, bloccata la riforma dell'autonomia e chi più ne ha più ne metta. Ma l'anomalia ora è doppia - aggiunge -, perché dopo le europee e il ribaltamento di forze nella maggioranza i Cinque stelle cercano solo la rivincita, e il comunicato ufficiale di palazzo Chigi che smentisce Salvini sulla cena con Putin ne è la prima avvisaglia. La domanda sorge spontanea: fino a quando la Lega continuerà a stare al letto con il nemico?". (Com)