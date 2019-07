Sicurezza: M5s su Blog, Commissione inchiesta faccia luce su famiglia suicida in 1996

- Sul blog delle Stelle, il Movimento affronta la vicenda di un'intera famiglia suicida nel 1996 e chiede che si faccia chiarezza prima di ricostruire: "Due cuginetti, loro malgrado, diventano gli accusatori di mamma e papà, nonna e nonno. Accusati di aver abusato di due bambini. Una tesi avallata da una perizia del centro Hansel e Gretel. Foti (psicologo e direttore del Centro Studi di Moncalieri Hansel e Gretel, oggi agli arresti domiciliari per l'inchiesta di Reggio Emilia) e l'ex moglie, Cristina Roccia (una delle psicologhe coinvolte nell'inchiesta 'Veleno', i presunti casi di pedofilia che negli anni Novanta sconvolsero la Bassa Modenese) in 150 pagine ripercorrono abusi e violenze di gruppo, come raccontato da Panorama in un articolo". Per il M5s è necessario "fare piena luce su tutte queste vicende drammatiche" e per questo propone "l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sugli allontanamenti dei minori dalle famiglie e gli affidamenti nelle comunità. Nessun tipo di violenza sui minori può rimanere impunita. E andremo fino in fondo finché non sarà fatta giustizia", conclude il post sul Blog. (Rin)