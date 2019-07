Cipro: ministro Esteri turco, esplorazione idrocarburi nell'offshore continuerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia continuerà le attività di esplorazione degli idrocarburi a largo dell'isola di Cipro fino a quando il governo di Nicosia non accetterà la proposta di sfruttamento congiunto delle risorse avanzata dalla comunità turco cipriota. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu. A modo di vedere del capo della diplomazia di Ankara, la proposta del leader turco cipriota Mustafa Akinci contribuirebbe alla pace e alla stabilità nel Mediterraneo orientale. In un articolo per il quotidiano "Cyprus Post", Cavusoglu ha rimarcato che fino a quando i greco ciprioti non accetteranno la proposta di Akinci, la Turchia continuerà le sue attività nell'area in quando ciò rappresenta un diritto dei turco ciprioti. (segue) (Res)