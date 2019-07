Cipro: ministro Esteri turco, esplorazione idrocarburi nell'offshore continuerà (3)

- Stando a quanto emerso fino ad ora, le misure approvate dall'Ue contro la Turchia includerebbero una riduzione dei fondi, dei prestiti della Banca europea degli investimenti, la sospensione dei negoziati su un accordo nel settore dell'aviazioni, e altre sanzioni. L'accordo tra Ue e Turchia in materia di immigrazione impedirebbe tuttavia l'adozione di sanzioni più dure. Le misure Ue vengono discusse su richiesta di Nicosia e Atene dopo che una seconda unità navale turca, la Yavuz, è arrivata a largo delle coste di Cipro lunedì per avviare le attività esplorative nell'area dove dovrebbe essere impegnata fino al 30 settembre. La Yavuz è accompagnata da alcune navi militari, come la prima unità navale turca per le esplorazioni energetiche, la Fatih, impiegata nell'area dallo scorso maggio. (segue) (Res)