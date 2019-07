Savona: Bongiorno su femminicidio, violenza sarà sconfitta solo con eliminazione discriminazione

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, commenta su Twitter il caso femminicidio avvenuto in uno stabilimento balneare di Savona, in Liguria. "Non accettava la fine della loro storia e uccide la ex. Ancora una volta, l'ennesima - sottolinea il ministro - un uomo considera una donna di sua proprietà: una discriminazione, antica di secoli, alla base del femminicidio. Questa violenza sarà sconfitta solo quando sarà eliminata la discriminazione". (Rin)