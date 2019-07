Roma: Visconti (Fd'I) su sgombero Primavalle, comune garantisca finanziamenti case famiglia e non intralci legalità

- "È un giorno importante per la Primavalle che pretende legalità e sicurezza quello di domani, in cui pare proprio che verrà eseguito, grazie all'intervento annunciato del prefetto Gerarda Pantalone, lo sgombero dell'ex scuola di Cardinal Domenico Capranica, abusivamente occupata da centinaia di persone". Lo dichiara in una nota il dirigente Fratelli d'Italia e delegato all'Ambiente di RoMa Marco Visconti. "Il sindaco Raggi e l'assessore Baldassarre la smettano di intralciare la legalità adducendo come motivazione l'insufficienza di fondi a disposizione delle case famiglia per l'accoglienza, ma piuttosto garantiscano i finanziamenti alle strutture che ricadono sotto la loro diretta responsabilità amministrativa, evitando di fomentare i movimenti per la casa. Lo sgombero in questione - conclude Visconti - che da oltre 5 anni, fin da quando ero presidente di Movimento Capitale, cerco di ottenere al fianco dei residenti di questa borgata, non può più attendere perché la sicurezza, il rispetto delle regole e la crescita delle periferie debbono essere la priorità di qualsiasi amministrazione".(Com)