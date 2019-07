Croazia: Boris Milosevic eletto presidente Consiglio nazionale serbo (2)

- Il nuovo presidente Milosevic, da parte sua, ha insistito invece sull'importanza "della cultura del ricordo" sottolineando che il contributo dei serbi in Croazia "è innegabile". "Siamo una comunità ferita. Combatteremo per i nostri diritti, per l'uguaglianza individuale e collettiva, così come per una società di persone uguali", ha dichiarato Milosevic. (Zac)