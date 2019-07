Torino: ruba Rolex e bracciale Tiffany a turista all'aeroporto, denunciata imprenditrice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi la Polaria di Torino Caselle ha recuperato un Rolex Datejust in acciaio oro e brillanti (del valore di circa 8.000 euro) e un bracciale modello Tiffany (del valore di circa 1.000 euro) - trafugati nei giorni precedenti al varco di sicurezza dell’aeroporto di Torino - a seguito di perquisizione presso l’abitazione di una donna, amministratrice delegata di un’azienda del nord-ovest. L’attività di indagine, coordinata dalla locale Procura, è partita quando una passeggera torinese, diretta in Sardegna con la famiglia, composta da figlia e marito, dimenticava il prezioso orologio e il bracciale nella vaschetta porta oggetti dei controlli, pensando che gli oggetti fossero stati ritirati dal marito. La passeggera in fila dietro la proprietaria dei gioielli, accortasi di quanto era rimasto nella cassetta, dopo essersi guardata intorno per controllare che nessuno la osservasse, prendeva gli oggetti e immediatamente li indossava per poi recarsi ai gate di imbarco. (segue) (Rpi)