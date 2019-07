Migranti: Tunisia, recuperati tutti e 82 i corpi del naufragio di Zarzis

- E’ salito a 82 il numero dei corpi recuperati in Tunisia dopo il naufragio avvenuto giovedì 4 luglio al largo delle coste di Zarzis, dove un gommone partito dalla Libia è affondato con 86 migranti a bordo: solo tre persone sono sopravvissute. Lo ha confermato il presidente della Mezzaluna rossa della provincia meridionale tunisina di Medenine, Mongi Slim. “Dopo una settimana di ricerche, tutti e 82 i corpi sono stati recuperati”, ha spiegato il funzionario, secondo quanto si legge sul sito web dell’emittente araba “Al Arabya”. Tra le vittime anche un bambino di circa tre anni e una donna incinta. I pescatori tunisini sono riusciti a trarre in salvo solo quattro migranti, uno dei quali è però successivamente morto in ospedale. Si tratta di tre uomini maliani e un ivoriano, successivamente portati al campo d’accoglienza di Zarzis. Secondo i dati dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni aggiornati al 10 luglio, 682 persone sono morte o scomparse nel Mediterraneo per un totale di circa 31.600 arrivi in tutta Europa da inizio anno. (Res)