Giappone: stampa, governo valuta possibile invio di militari in Stretto di Hormuz (2)

- Secondo quanto ricorda "The Japan Times", l'invio di truppe per operazioni di sicurezza marittima potrebbe essere compatibile con la legislazione militare giapponese, che altrimenti vieta la partecipazione a conflitti armati. Le Forze di autodifesa possono garantire la protezione di navi giapponesi e barche che trasportano merci per conto di Tokyo, e possono in teoria anche effettuare ispezioni sul posto su altre imbarcazioni sospette. Ma i paletti delle operazioni sono molto limitati, a partire dall'uso delle armi che può essere solo per autodifesa. La fonte citata dal media segnala inoltre che l'Autodifesa nazionale non può partecipare a coalizioni militari come nell'ipotesi formulata dalla Casa Bianca. Ci sono però alcune interpretazioni della legge sulla sicurezza nazionale del 2016 secondo le quali, se il governo giapponese dovesse ritenere la situazione nello stretto un rischio per la salvaguardia nazionale, potrebbe far partecipare i militari a una coalizione internazionale. Rimane il fatto che qualsiasi decisione - compresa l'eventuale partecipazione a una missione di pace approvata con risoluzione dalle Nazioni Unite - deve essere avallata dal parlamento giapponese, ipotesi ritenuta al momento tutt'altro che scontata. (Git)