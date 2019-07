Roma: controlli a tappeto in zona Termini, 10 arresti e 6 denunce

- Proseguono le attività preventive messe in campo dai carabinieri di Roma nel quadrante che delimita la stazione Termini e piazza dei Cinquecento. I militari della compagnia Roma centro, con il supporto fornito dei carabinieri dell’8° Reggimento Lazio hanno passato al setaccio tutto la zona, con controlli che oltre alle persone e ai veicoli sono stati estesi anche ai ballatoi di via Giolitti, alla fermata della metropolitana e agli esercizi commerciali del Forum Termini e delle strade limitrofe. Il bilancio è di 10 persone arrestate: a finire in manette sono stati 2 borseggiatori (un cittadino romeno di 25 anni e una nomade proveniente dall’insediamento di Castel Romano), 3 persone risultate destinatarie di diversi provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità Giudiziaria (un cittadino del Gambia di 30 anni, una nomade di 49 anni proveniente dal campo di via di Salone e un cittadino algerino di 45 anni, tutti con precedenti), un cittadino senegalese di 29 anni, pregiudicato, sorpreso a vendere marijuana in via Giolitti e altre 4 persone tutte sorprese a rubare merce da alcuni esercizi commerciali della zona o del Forum Termini (un 38enne di Napoli con precedenti, una ragazza romana di 22 anni incensurata, una ragazza 21enne di origini russe ma residente a Ladispoli incensurata e un cittadino libico di 24 anni nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti). (segue) (Rer)