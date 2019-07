Roma: controlli a tappeto in zona Termini, 10 arresti e 6 denunce (2)

- Le denunce hanno, invece, riguardato 3 cittadine romene che, con fastidiosa insistenza, chiedevano l’elemosina ai viaggiatori in transito molestandoli, due persone (un uomo di Cosenza e un cittadino romeno, entrambi con precedenti) risultate inosservanti al Foglio di via obbligatorio dal Comune di Roma emesso nei loro confronti e un cittadino romeno di 62 anni, senza fissa dimora, inottemperante al Daspo urbano. Lo stesso provvedimento è stato richiesto nei confronti di due cittadini romeni, un cittadino pakistano e un cittadino turco "pizzicati" dai carabinieri a stazionare nelle aree di ingresso e transito alla stazione ferroviaria, limitandone la libera accessibilità e fruizione. Gli stessi sono stati segnalati al sindaco di Roma per l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista. Nei guai è finito anche un parcheggiatore abusivo sorpreso in azione dai carabinieri in via Marsala. (Rer)