Grecia: ex premier Tsipras, Syriza può essere casa per forze democratiche

- L'ex premier greco, il leader del partito Syriza Alexis Tsipras, ha invitato i componenti del suo schieramento politico a lavorare per la "trasformazione" in un più ampio movimento che possa diventare la "casa delle forze progressiste e democratiche". Il discorso di Tsipras è avvenuto ieri in occasione della riunione del comitato centrale del partito, dopo la sconfitta elettorale di domenica scorsa che ha comportato la fine del governo guidato da Syriza e la formazione di un esecutivo monocolore di centro destra del partito Nuova democrazia (Nd). "Dovremmo salvaguardare le nostre radici senza avere paura di diventare un albero con radici forte e profonde, ma anche con ramificazioni verso tutte le forze progressiste e democratiche". Secondo Tsipras, anche in questo processo di allargamento "non perderemo la bandiera delle nostre idee".(Gra)