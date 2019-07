Lega: Sensi (Pd), magicamente compare nota Chigi, scarica barile Savoini su Salvini

- Il deputato del Partito democratico, Filippo Sensi, ironizza su Twitter: "Ops, magicamente pochi istanti fa appare in agenzia di stampa la nota di palazzo Chigi diffusa ieri solo al 'Fatto quotidiano' e a 'Repubblica' che scarica (?) il barile Savoini su Matteo Salvini e il suo collaboratore a Chigi Claudio D’Amico". In un tweet delle 8:19 di questa mattina, Sensi sottolineava che la nota "non" era sulle agenzia di stampa tantomeno "sul sito del governo" e in relazione all'importanza della nota commentava: "Il pesce puzza dalla testa". (Rin)