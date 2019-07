Russia-Francia: Putin invia messaggio a Macron, rapporti importanti per sicurezza Europa

- Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un messaggio di auguri all'omologo francese Emmanuel Macron, in occasione della Festa nazionale della Francia. Secondo quanto rende noto il Cremlino, Putin ha evidenziato nel suo messaggio che Russia e Francia recitano un ruolo importante nel garantire la sicurezza dell'Europa. "Il capo dello Stato russo ha elogiato l'importanza dei rapporti tra i due paesi nel garantire la sicurezza e la stabilità in Europa, e nel trattare molte questioni internazionali importanti", fa sapere il Cremlino. Putin ha auspicato inoltre che Mosca e Parigi possano sviluppare la loro cooperazione in diversi settori, come commercio, economia e nelle collaborazioni in ambito scientifico.(Rum)