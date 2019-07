Iran: Rohani, “il popolo ha resistito alle sanzioni, piano Usa fallito”

- Il popolo iraniano ha resistito “a 14 mesi di dure sanzioni economiche” e “ogni strada intrapresa dagli statunitensi ha portato alla sconfitta”. Lo ha detto oggi il presidente dell’Iran, Hassan Rohani, nel corso di una visita nella provincia iraniana del Nord Khorasan. “Per 14 mesi, la più grande potenza economica e militare del mondo ha imposto le più dure sanzioni al popolo iraniano (...). Ma i resistenti iraniani sono rimasti saldi in questi 14 mesi e ogni piano americano è fallito”, ha detto Rohani, citato dall’agenzia di stampa semi-ufficiale “Mehr”. L'8 maggio 2018, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un documento per ripristinare le sanzioni contro l'Iran dopo aver annunciato il ritiro unilaterale di Washington dall'accordo sul programma nucleare iraniano a causa del presunto sostegno dell'Iran al terrorismo. Le sanzioni colpiscono parti vitali dell'economia iraniana, comprese le esportazioni di petrolio, le importazioni e le banche. Più recentemente, il 24 giugno, nuove sanzioni sono state imposte al leader supremo iraniano Ali Khamenei e ad otto comandanti dei pasdaran, in risposta all'abbattimento di un drone statunitense il 20 giugno. Nonostante le sanzioni, il debito estero dell'Iran dal 2017 è diminuito di circa il 25 percento, ha detto ancora il leader della Repubblica islamica. Tuttavia, secondo il Fondo monetario internazionale (Fmi), l'economia dell'Iran è diminuita del 3,9 per cento nel 2018 e il suo Pil reale dovrebbe diminuire del 6 per cento quest'anno. (Irt)