Venezuela: Unicef, al via campagna per vaccinare oltre 3 milioni bimbi contro polio

- È iniziata in Venezuela una campagna di vaccinazione di massa contro la polio per più di 3,1 milioni di bambini sotto i cinque anni, coordinata dal ministero della Salute, con il sostegno dell'Unicef e della Pan American Health Organization (Paho). Più di 7.000 punti di vaccinazione saranno allestiti in tutto il paese per raggiungere tutti i bambini al di sotto dei cinque anni. Prima della campagna, l'Unicef ha predisposto e consegnato più di 3,8 milioni di dosi di vaccino orale antipolio (opv) e 124.479 dosi di vaccino antipolio inattivato (ipv). L'Unicef ha inoltre contribuito alla realizzazione di spot radio e televisivi per diffondere messaggi salvavita sulle vaccinazioni. "È essenziale che ogni bambino in Venezuela sia immunizzato contro la polio, perché non c'è una cura per questa devastante malattia", ha detto il Rappresentante provvisorio dell'Unicef Venezuela Hervé de Lys. "La campagna di vaccinazione che inizia oggi sarà fondamentale per mantenere il Venezuela libero dalla polio domani". (segue) (Com)