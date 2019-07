Venezuela: Unicef, al via campagna per vaccinare oltre 3 milioni bimbi contro polio (2)

- "Proteggere i bambini da questa malattia prevenibile è un imperativo morale", ha detto Maria Cristina Perceval, Direttore regionale dell'Unicef per l'America Latina e i Caraibi. "Il benessere dei bambini venezuelani è al di sopra della politica. L'Unicef fa appello a tutte le parti, genitori, assistenti e insegnanti per garantire che tutti i bambini vengano vaccinati". Nel 1994, le Americhe sono state certificate come regione senza casi di paralisi flaccida acuta causata dalla polio, ma il poliovirus selvaggio rimane una potenziale minaccia se la vaccinazione viene trascurata o interrotta. Oltre ai vaccini contro la polio procurati per la campagna, l'Unicef hafornito quasi 6,7 milioni di dosi di vaccino contro la difterite e 176.000 dosi di morbillo, parotite e rosolia (Mmr), in collaborazione con partner in tutto il Venezuela nel 2019. (segue) (Com)