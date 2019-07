Venezuela: Unicef, al via campagna per vaccinare oltre 3 milioni bimbi contro polio (3)

- Secondo le stime dell'ONU, circa 3,2 milioni di bambini hanno bisogno di assistenza all'interno del paese. L'Unicef ha bisogno di 32 milioni di dollari per fornire ai bambini l'accesso alla salute e alle vaccinazioni, all'acqua, all'istruzione, alla nutrizione e ai servizi di protezione. Finora ha ricevuto solo 17,8 milioni di dollari. Ilfabbisogno di finanziamento è destinato ad aumentare significativamente nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, poiché l'Unicef continua ad aumentare la sua risposta ai bisogni umanitari in collaborazione con il governo e i partner della società civile. (Com)