Russia-Georgia: presidente commissione Esteri Duma, poco spazio per ripristino rapporti

- I rapporti tra Russia e Georgia si sono "appesantiti" e difficilmente saranno ripristinati con l'attuale governo di Tbilisi. Lo ha dichiarato il capo della commissione Esteri della Duma di Stato russa (la camera bassa del parlamento di Mosca), in un'intervista al canale televisivo "Rt". "Penso che i rapporti saranno ripristinati pezzo per pezzo, ma questo difficilmente potrà avvenire sotto l'attuale amministrazione georgiana", ha affermato il parlamentare russo. Nei giorni scorsi il presidente della camera bassa del parlamento russo, Vjacheslav Volodin, ha fatto sapere che la Duma non ha cambiato la sua posizione sulla necessità di introdurre misure economiche contro la Georgia, nonostante il parere espresso dal presidente Vladimir Putin. (segue) (Rum)