Russia-Georgia: presidente commissione Esteri Duma, poco spazio per ripristino rapporti (2)

- La Duma di stato in riunione plenaria ha adottato una dichiarazione in cui raccomandava che il governo russo considerasse la fattibilità dell'applicazione di misure economiche speciali contro la Georgia e presentasse proposte pertinenti al presidente Putin. Quest'ultimo ha successivamente riferito di non sostenere l'idea di imporre restrizioni economiche alla Georgia "per il rispetto del popolo georgiano". "La posizione della Duma di Stato è invariata: è necessario considerare la questione relativa al comportamento delle autorità georgiane, le forze che sviluppano la russofobia, che si oppongono al nostro paese. A questo riguardo abbiamo proposto misure specifiche che avremmo ragione di intraprendere", ha dichiarato Volodin. (segue) (Rum)