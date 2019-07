San Giovanni Bosco: M5s, De Luca gioca a scaricabarile mentre sanità campana è ostaggio di camorra

- I parlamentari campani del Movimento cinque stelle, denunciano in una nota: "In Campania, siamo costretti a confrontarci con notizie di cronaca e indagini che ci mostrano quanto i fenomeni illeciti e l'infiltrazione della criminalità organizzata si siano introdotti e radicati nella nostra sanità pubblica, dentro le nostre strutture sanitarie. Abbiamo interpellato il ministro dell'Interno in merito all'intollerabile inchiesta giudiziaria che ha fatto emergere una vera e propria cupola camorristica in uno dei presidi ospedalieri più importanti di Napoli: l'ospedale San Giovanni Bosco". I firmatari di una interpellanza urgente sul tema quindi aggiungono: "Il governo ha ricordato le 126 misure cautelari emesse nei confronti di più soggetti indagati per associazione a delinquere di tipo mafioso e molto altro, confermando la prosecuzione di indagini e verifiche sul caso. Sconcerta dover constatare quanto i clan si fossero addentrati anche nella gestione dei servizi di fornitura della struttura ospedaliera come la ristorazione, le imprese di pulizie, le onoranze funebri e quanto il vertice della Sanità campana, Vincenzo De Luca, occupi quella poltrona facendo spallucce e giocando a scaricabarile invece di risolvere i problemi". (segue) (Com)