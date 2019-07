San Giovanni Bosco: M5s, De Luca gioca a scaricabarile mentre sanità campana è ostaggio di camorra (2)

- Gli esponenti M5s poi spiegano: "La risposta ricevuta ci rassicura sulla soglia di attenzione che il governo sta riponendo nei confronti della situazione, ma la preoccupazione resta tanta e ci auguriamo che al più presto si possa valutare l'invio di una commissione d'accesso. La Sanità in Campania, così come in Calabria per cui abbiamo di recente approvato un decreto ad hoc, vive una crisi profonda determinata, in larga parte, dall'incapacità del presidente De Luca, che continua nonostante tutto a ricoprire incompatibilmente e disastrosamente quell'incarico. I nostri presidi ospedalieri, frequentati quotidianamente dai cittadini, non possono diventare base e punto di ritrovo di summit o affari camorristici. Occorre maggiore controllo per garantire la sicurezza ai nostri cittadini", concludono i parlamentari pentastellati. (Com)