Roma: movida a Trastevere, Cc arrestano spacciatore. Sequestrate centinaia di dosi di droga

- Controlli nella movida trasteverina da parte dei carabinieri della compagnia di Roma Trastevere coadiuvati dai carabinieri dell’8^ reggimento Lazio. I militari hanno arrestato una persona e ne hanno denunciato un’altra, oltre ad aver sequestrato centinaia di dosi di droga. Nel dettaglio, i carabinieri hanno arrestato con l’accusa detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un pusher, di 44 anni, nato in Germania ma residente a Roma da tempo, senza occupazione e con precedenti, bloccato con alcune dosi di marijuana e hashish. A seguito della successiva perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto e sequestrato in totale 117 g di hashish e 58 g di marijuana, suddivisi in dosi già pronte per la vendita, 2 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento. I militari, poi, nel corso di un controllo in via Morosini, hanno fermato un romano di 34 anni, disoccupato e con precedenti, trovato in possesso di un martello, che è stato sequestrato. L’uomo è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Nel corso dei controlli in piazza Trilussa, 4 giovani sono stati sorpresi a consumare bevande alcoliche in violazione dell’ordinanza sindacale anti-acol, e sono stati sanzionati per un totale di 600 euro. In totale, i carabinieri hanno identificato 109 persone e eseguito accertamenti su 25 veicoli. (Rer)