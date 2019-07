Tav: Bernini (FI), Di Maio dia contrordine ufficiale

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, afferma in una nota: "Di Maio si è accorto ora che fermare la Tav Torino-Lione costerebbe "il triplo delle energie", e in un colpo solo ha quindi sconfessato la famosa analisi costi-benefici del professor Ponti ma anche il ministro Toninelli, che quell'analisi aveva commissionato. Con il cofinanziamento dell'Ue salito al 55 per cento, in effetti, sarebbe una follia mandare all'aria un'opera prevista da ben quattro trattati internazionali. Ma ora il tempo stringe: entro il 26 luglio l'Italia deve dare una risposta certa all'Europa, altrimenti perderà i fondi. Dunque la lunga fase degli stop and go deve assolutamente finire: invece di confidarsi con i Cinque Stelle torinesi, Di Maio dia il via libera formale allo sblocco della Tav. Con i cantieri bloccati, l'Italia ha già perso un anno, è davvero l'ora del contrordine". (Com)