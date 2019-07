Sport: Us Acli Roma, martedì "Partita della pace" chiude X torneo delle parrocchie

- Martedì prossimo, 16 luglio, si terrà alle ore 19 la "Partita della pace" fra la squadra vincitrice della Coppa fair-play e una rappresentativa della Comunità Ebraica di Roma in occasione delle finali e delle premiazione della X edizione del Torneo interparrocchiale di calcio a 5 "San Giovanni Paolo II", promosso dall'Unione sportiva delle Acli di Roma in collaborazione con Acli di Roma aps, con il patrocinio della Regione Lazio, di Roma Capitale, del Servizio diocesano dello sport il turismo e il tempo libero del Vicariato di Roma, del Comitato Regionale Coni Lazio e della Comunità Ebraica di Roma. L'evento si svolgerà presso il Dopolavoro Cotral, in via Mario Ageno snc a Roma. Saranno disputate anche (alle 19) la finale dei playoff tra Santa Maria Liberatrice Pgs Testaccio e Santa Maria delle Grazie al Trionfale, per determinare il vincitore del torneo, e la finale dei playout (alle 18) tra San Gelasio e San Tarcisio. (segue) (Com)