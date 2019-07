Sport: Us Acli Roma, martedì "Partita della pace" chiude X torneo delle parrocchie (2)

- Per il torneo sono state messe in palio due coppe di uguale valore: una per il vincitore sportivo, l'altra per il vincitore del premio fair-play, assegnato alla squadra che si è distinta maggiormente per i comportamenti sportivi. Saranno presenti: Luca Serangeli, presidente dell'Unione sportiva delle Acli di Roma, Roberto Di Porto, assessore allo Sport della comunità ebraica di Roma, Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia, Riccardo Viola, presidente del Coni Lazio, Roberto Tavani, della segreteria politica del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e Angelo Diario, presidente della commissione sport di Roma Capitale. (Com)