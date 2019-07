Lega: Gentiloni (Pd), Chigi smentisce Salvini, da ministro Interno falsità, si dimetta

- Il presidente del Partito democratico, Paolo Gentiloni, sull'affaire Savoini-Lega-fondi russi, commenta su Twitter: "Palazzo Chigi smentisce Salvini. A questo punto non basta riferire in Parlamento. Chi dice falsità per coprire truffe e truffatori non può fare il ministro dell’Interno di un grande paese democratico". (Rin)