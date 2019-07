Golfo: Kuwait prepara piano per proteggere i suoi porti

- L'autorità marittima e portuale del Kuwait ha predisposto un piano di sicurezza per proteggere i principali porti del paese Opec (Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio) tra le crescenti tensioni tra Iran e Occidente. Un protocollo di cooperazione congiunta è stato firmato "in un periodo importante per la sicurezza della regione", ha detto il responsabile dell'Autorità portuale del Kuwait, Sheikh Yousef Abdullah al Nasser al Sabah, citato dall’agenzia di stampa ufficiale “Kuna”. Lo sceicco kuwaitiano ha affermato che sono necessari sforzi concertati per mantenere la sicurezza dei porti dello Stato del Golfo e "assicurare la piena disponibilità per fronteggiare qualsiasi potenziale emergenza", si legge ancora nel dispaccio della “Kuna”. (segue) (Res)