Business news: Cao (Saipem) su contratti in Arabia Saudita, il gas giocherà ruolo fondamentale

- I due nuovi contratti aggiudicati da Saipem in Arabia Saudita per un valore complessivo di oltre 3,5 miliardi di dollari rientrano nella “strategia complessiva” dell’azienda nel settore del gas, che “giocherà un ruolo fondamentale” nel prossimo futuro. È quanto dichiarato dall’amministratore delegato di Saipem, Stefano cao, a margine del Forum Italia-Mozambico in corso a Milano presso la sede di Assolombarda. “Abbiamo acquisito due progetti in Arabia Saudita per lo sviluppo di giacimenti gas, quindi diciamo che rientra nella strategia complessiva. Strategicamente l'acquisizione è coerente con il tema del Mozambico, il gas giocherà un ruolo fondamentale”, ha spiegato Cao, che alla domanda sulla ricerca di partner per il “drilling”ha risposto: “Sono stato io il primo a dire che cercavamo dei partner per il ‘drilling . Continuiamo nel processo ma gli annunci si fanno quando le cose sono state fatte”, ha aggiunto. I due contratti riguardano progetti di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione, assegnati da Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) alla divisione E&C Onshore, che riguardano lo sviluppo di alcune strutture a terra funzionali ai giacimenti di gas Berri e Marjan, entrambi situati nel Golfo Arabico. Il primo contratto “PKG-01 Expand Abu Ali Crude & KGP Gas Facilities” relativo al giacimento di Berri, riguarda l’espansione mediante la costruzione di nuove unità di processo sia dell’impianto per la separazione del gas dal petrolio di Abu Ali, situato sull’omonima isola, a circa 50 chilometri a nord della raffineria di Ras Tanura, sia dell’impianto di trattamento del gas di Khursaniyah. Il secondo contratto, “Gas Treatment and Sulfur Recovery” relativo al giacimento di Marjan, riguarda la realizzazione di un’unità per il trattamento del gas e di un’altra unità per il recupero dei gas acidi per la produzione di zolfo. (Rem)