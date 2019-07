Business news: Egitto, accordo con Fondo sviluppo saudita per finanziarie progetti piccole e medie imprese

- Il ministro degli Investimenti e della Cooperazione internazionale dell'Egitto, Sahar Nasr, ha firmato tre accordi con il Fondo saudita per lo sviluppo (Sfd) relativi a programmi di finanziamento per le piccole e medie imprese egiziani per un totale di 7,5 milioni di dollari. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero degli Investimenti. Partner nell’accordo sono anche le società di investimenti Hermes, Global Lease e Ui Finance. Con il primo accordo, la Sfd erogherà a Hermes una sovvenzione di 4,5 milioni di dollari, di cui il 50 per cento destinato a progetti nel settore agricolo e dell’allevamento. Gli altri due accordi prevedono invece l’erogazione di due finanziamenti da 1,5 milioni di dollari a Global Lease e Ui Finance da destinare a progetti nel settore delle energie rinnovabili, assistenza sanitria, agroindustria e allevamento nelle regioni dell’Alto Egitto e del delta del Nilo. (Cae)