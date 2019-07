Business news: Riad estende Fondo sviluppo industriale anche a settori minerario ed energetico

- L'Arabia Saudita espande la portata del Fondo per lo sviluppo industriale (Saudi Industrial Development Fund, Sidf) anche ai settori dell'energia e dell'estrazione mineraria per sostenere lo sviluppo industriale del paese. Secondo quanto riferisce la stampa saudita, i cambiamenti estendono notevolmente la portata del Fondo che in precedenza forniva finanziamenti solo alle imprese manifatturiere locali. In base alle nuove condizioni, le società potranno anche beneficiare di ulteriori opzioni di finanziamento, tra cui prestiti a termine multiuso e finanziamenti per acquisizioni. Il fondo potrà inoltre fornire finanziamenti alle imprese al di fuori del regno che hanno investitori sauditi. L’Sidf, creato negli anni '70, è stato rinnovato per assumere un ruolo più importante nell’ambito del piano di riforme Vision 2030 voluto dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Lo scorso gennaio, il governo ha aumentato il capitale del fondo di circa il 60 per cento. Il Consiglio dei Ministri ha approvato gli emendamenti lo scorso 3 luglio, segnando un passo fondamentale nel finanziamento per gli ambiziosi piani di sviluppo del Regno, il più importante dei quali è il Programma nazionale per lo sviluppo industriale e la logistica lanciato all'inizio di quest'anno. (Res)