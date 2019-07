Business news: oleodotti e piattaforme offshore, l'Iraq vuole aumentare l'export di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Iraq ha approvato due progetti volti ad aumentare le esportazioni di petrolio. Secondo il vicepremier per gli Affari energetici e ministro del Petrolio, Thamer Abbas Ghadhban, il primo progetto riguarda un sistema di esportazione dal giacimento di Rumaila al porto di Aqaba, in Giordania, attraverso la costruzione di un nuovo oleodotto: secondo il ministro, il progetto è già in “fase di discussone avanzata”. Il secondo progetto approvato dal Consiglio dei ministri martedì scorso, 9 luglio, prevede la creazione una piattaforma offshore per consentire l’esportazione di petrolio nel Golfo Arabico tramite petroliere giganti. Questi due progetti - oltre all'attuale sistema di esportazione attraverso il porto turco Ceyhan - “forniranno all'Iraq molteplici possibilità di esportazione e una verifica integrata delle richieste per affrontare le condizioni di emergenza”, ha concluso Ghadhban. (Irb)