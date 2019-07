Business news: Libia, attacco milizie Tebu a Murzuq, "pericolo per giacimento El Feel"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di miliziani dell'etnia Tebu, composto sia da libici che da ciadiani, ha condotto un attacco contro la città di Murzuq, nel sud della Libia. Secondo quanto riporta il sito informativo libico "Al Marsad", l'attacco è stato condotto dalla milizia guidata dal miliziano Hasan Musa con l'uso di armi pesanti. L'attacco è arrivato mentre era in corso una campagna contro le famiglie arabe presenti nella zona che ha portato all'incendio di 12 case. Secondo il media libico, i cecchini di Musa si sono posizionati sui tetti di alcune case ed hanno aperto il fuoco contro il centro cittadino. Si tratta del secondo attacco in pochi giorni che si registra a Murzuq dopo quello avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorso (5 e 6 luglio) quando le forze locali, insieme a quelle fedeli al generale Khalifa Haftar, hanno respinto un attacco dei ribelli ciadiani che hanno cercato di entrare all'interno della città. Secondo i media libici, questi attacchi su Murzuq metterebbero in pericolo gli impianti petroliferi del giacimento di El Feel, che si trova nelle vicinanze. Gli impianti sono gestiti da una joint-venture tra la compagnia italiana Eni e la National Oil Corporation (Noc). Il giacimento ha una capacità di circa 70 mila barili al giorno. (Lit)