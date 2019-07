Business News: Zimbabwe, governo pronto ad aumentare stipendio funzionari pubblici in contrasto a inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Zimbabwe è pronto ad aumentare la retribuzione dei funzionari pubblici per la seconda volta in tre mesi, come misura contro l'impennata di inflazione che ha eroso i redditi. Lo ha annunciato ai media locali il ministro delle Finanze, Mthuli Ncube, reagendo alla minaccia di sciopero di alcune rappresentanze sindacali. "Ho già predisposto l'aumento e ora attendiamo di incontrare i sindacati", ha detto Ncube, precisando che le parti si riuniranno domani per valutare di quanto aumentare gli stipendi. Il paese è alle prese con una grave carenza di dollari che da diversi mesi ha complicato i rifornimenti di carburante e beni di prima necessità, e con sempre più frequenti interruzioni di corrente elettrica. In questo contesto, il governatore della Banca centrale dello Zimbabwe, John Mangudya, ha annunciato di recente il divieto di far uso di alcune valute estere nel paese - fra queste dollari, rand sudafricani e sterline - al fine di favorire la nuova moneta locale, lanciata dal governo come tarata sul valore del dollaro e chiamata dollaro Rgts (Real Time Gross Settlement). (Res)