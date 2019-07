Business News: Zimbabwe, compagnia Zesa necessita di 14 milioni di dollari per coprire costi di importazione energia

- La compagnia elettrica dello Zimbabwe (Zesa) necessita di investimenti per 14 milioni di dollari per coprire i costi di importazione di energia dalla regione. Lo ha dichiarato ai media locali l'amministratore delegato della compagnia, Patrick Chivaura, per il quale "se estinguessimo i nostri debiti con (la compagnia sudafricana) Eskom e (la compagnia mozambicana) Hydroelectrica de Cahora Bassa - Hcb, elimineremmo oggi i nostri problemi". A inizio giugno Chivaura ha annunciato che per ristrettezze economiche la compagnia dello Zimbabwe non è attualmente in grado di saldare il debito contratto sia nei confronti di Eskom (33 milioni di dollari) che della mozambicana Hcb (35 milioni di dollari). (Res)