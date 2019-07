Business News: al via a Roma Business forum Italia-Mozambico, presente presidente Nyusi

- Si è tenuto il 9 luglio il Business forum Italia-Mozambico, organizzato da Confindustria presso la propria sede a Roma in occasione della visita del presidente mozambicano Felipe Nyusi. L’evento, promosso in collaborazione con l’ambasciata del Mozambico in Italia, la Confindustria mozambicana Cta, la Camera di commercio Mozambico-Italia (Ccmi) ed Eni, ha visto la partecipazione, tra gli altri, del presidente mozambicano Nyusi, del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, del presidente del Cta, e dell’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, Agostinho Vuma. A seguire si è tenuta una presentazione delle opportunità di investimento e collaborazione offerte dal Mozambico, soprattutto per i seguenti settori focus: oil&gas, agro-industria, costruzioni e infrastrutture, anche con riguardo a quelle turistiche. A partire dalle ore 13 e fino alle ore 16 si terrà una sessione di incontri bilaterali tra la delegazione di imprese mozambicane a seguito del presidente della Repubblica e le imprese italiane che ne abbiano fatto espressa richiesta. (Res)