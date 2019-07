Business News: Italia-Mozambico, Assomineraria e Cta firmano memorandum intesa cooperazione industriale

- Assomineraria e la Confederazione delle associazioni economiche del Mozambico (Cta) hanno firmato un memorandum d’intesa nell’ambito del Forum economico Italia-Mozambico organizzato da Confindustria a Roma in occasione della visita del presidente Felipe Nyusi. Il memorandum è stato firmato dal presidente di Assomineraria Luigi Ciarrocchi e dal presidente della Cta Agostinho Vuma. Secondo quanto riferisce una nota di Assomineraria il memorandum intende promuovere e sostenere lo sviluppo congiunto di strumenti di “capacity building” in Mozambico, finalizzati ad attrarre investimenti per lo sviluppo delle risorse del paese, aumentare la capacità del sistema economico locale di trarre benefici da questi investimenti e migliorare la cooperazione con il sistema industriale italiano. L’accordo è parte del progetto "Internazionalizzazione di Assomineraria”, avviato l'anno scorso con un caso pilota sul Mozambico cui hanno contribuito oltre 50 esperti provenienti dalle aziende associate e da società di consulenza internazionale. L'impegno delle parti nell’accordo riguarda lo sviluppo di progetti congiunti. Tra le tematiche sulle quali si prevede di dare un contributo ci sono: il quadro giuridico relativo all’estrazione di petrolio e gas, finalizzato a facilitare gli investimenti e incoraggiare lo sviluppo sostenibile di infrastrutture della capacità industriale locale; la formazione di competenze locali qualificate; l’allineamento agli standard Hseq e alle procedure internazionali di trasparenza; la facilitazione degli scambi culturali e l’agevolazione di joint venture, partenariati e trasferimento di know-how. (Com)