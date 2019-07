Business News: Congo-Brazzaville, Fmi convalida apertura programma di credito per 448,6 miliardi di dollari su tre anni

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha confermato la concessione di una linea di credito a favore della Repubblica del Congo, per un importo di 448,6 milioni di dollari da versare su tre anni. Quest'accordo, si legge nella dichiarazione finale emessa dal Consiglio di amministrazione dell'Fmi, "consentirà alla Repubblica del Congo di riguadagnare la stabilità macroeconomica e gettare le basi per una crescita più forte e più inclusiva". Una prima tranche di 44,9 milioni di dollari sarà sbloccata con effetto immediato. La firma, conclusa alla presenza del ministro delle Finanze Calixte Ganongo, mette fine a oltre due anni di negoziati tra Brazzaville e l'istituzione di Bretton Woods. I colloqui, lanciati a marzo 2017, erano stati sospesi pochi mesi dopo la scoperta da parte dell'Fmi della reale portata del debito del paese: le autorità di Brazzaville avevano infatti mentito, dichiarando che questo ammontava al 77 per cento del Pil, e non al 120 per cento come nella realtà dei fatti. L’Organizzazione per la cooperazione e lo Sviluppo economico (Ocde) ha stimato l'attuale debito congolese in 10,7 miliardi di dollari. (Res)