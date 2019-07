Business News: Nepad diventa l'agenzia di Sviluppo dell'Unione Africana

- La Nuova partnership per lo Sviluppo dell'Africa (Nepad) è diventata ufficialmente Agenzia di Sviluppo dell'Unione Africana (Auda-Nepad). Lo ha deciso il Consiglio esecutivo dell'Ua, che spiega che i vertici regionali hanno adottato gli statuti, il regolamento interno e la struttura della nuova struttura in occasione della 35ma sessione ordinaria del Consiglio esecutivo di Niamey, in Niger, il 4 e 5 luglio scorsi. "Auda-Nepad, che ora ha un chiaro mandato e un'identità legale, diventa la prima agenzia di sviluppo dell'Unione africana", si legge nella nota Nepad citata dai media locali. La trasformazione del Nepad in agenzia di sviluppo del blocco regionale è stata una delle principali proposte presentate nel 2018 alla Conferenza dei capi di Stato e di governo dell'Unione africana dal presidente ruandese Paul Kagame. (Res)