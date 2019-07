Business News: Sudafrica, in esame legge speciale per fornire sostegno finanziario ad Eskom

- Il governo del Sudafrica sta prendendo in considerazione l'introduzione di una legge speciale per fornire un ulteriore sostegno finanziario alla compagnia di distribuzione dell’energia elettrica Eskom per quest'anno e l'anno prossimo. È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze, Tito Mboweni, precisando che il sostegno finanziario riguarderà tutte le società statali in difficoltà, tra cui South African Airways, il produttore di armi Denel e l'emittente televisiva statale “Sabc”. “Questo sostegno finanziario aggiuntivo non può essere un assegno in bianco per queste imprese di proprietà statale. Non possiamo davvero andare avanti così”, ha tuttavia precisato Mboweni parlando davanti al parlamento di Città del Capo. Nel febbraio scorso lo stesso Mboweni ha annunciato che Eskom riceverà un piano di salvataggio di 23 miliardi di rand (circa 4,9 miliardi di dollari) per appianare il suo debito nei prossimi tre anni. “Stiamo mettendo da parte 23 miliardi di rand per sostenere finanziariamente Eskom nella sua ristrutturazione. Il sostegno finanziario sarà tuttavia subordinato alla nomina di un commissario indipendente per la ristrutturazione che sarà nominato congiuntamente dal ministro delle Finanze e dal ministro delle Imprese pubbliche”, ha detto Mboweni, intervenendo al parlamento per presentare il budget finanziario per l’anno fiscale 2019-2020. Su Eskom, che fornisce oltre il 90 per cento della capacità elettrica nazionale al paese che è l'economia africana più industrializzata, pesano oltre 30 miliardi di dollari di debiti. Da mesi la compagnia Eskom sta lavorando a un piano di ristrutturazione per invertire un decennio di forte declino dovuto al drastico calo delle vendite di energia elettrica che hanno determinato un aumento del debito, oltre ai diversi scandali di corruzione in cui è stata coinvolta. (Res)